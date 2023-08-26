С сегодняшнего дня: продлены часы работы скоростного трамвая
Министерство транспорта, компания НАТА и компания Тевель, эксплуатирующая Красную линию, объявили , что с 26 августа часы работы скоростного трамвая в Гуш-Дане на Красной линии будут продлены по окончании шаббата. Первый состав будет выходить на линию в 20:30- на час раньше, чем в прошлую субботу.
Согласно новому опубликованному расписанию, скоростной трамвай будет работать до позднего вечера: в субботу и воскресенье по линии R3 он будет отправляться в 00:30 со станции Элифелет на станцию Кирьят-Арье и в 00:15 в обратном направлении.
Полное расписание движения скоростного трамвая меняется:
R1 - от Комемиют в Бат-Яме до центральной станции в Петах-Тикве
Первый поезд в 20:30
Последний поезд в 23:19
Последний поезд от станции Комемиют до станции Кирьят-Арье будет отправляться в 23:50
R1 от центральной станции Петах-Тиквы до Комемиют в Бат-Яме
Первый поезд в 20:30
Последний поезд в 23:25
R3 от станции Элифелет до станции Кирьят Арье
Первый поезд в 20:35
Последний поезд в 00:30
R3 от станции Кирьят Арье до станции Элифелет
Первый поезд в 20:30
Последний поезд в 00:15