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С сегодняшнего дня: продлены часы работы скоростного трамвая
26.08.2023 19:46 Аркадий Бочаровский

С сегодняшнего дня: продлены часы работы скоростного трамвая

Министерство транспорта, компания НАТА и компания Тевель, эксплуатирующая Красную линию, объявили , что с 26 августа часы работы скоростного трамвая в Гуш-Дане на Красной линии будут продлены по окончании шаббата. Первый состав будет выходить на линию в 20:30- на час раньше, чем в прошлую субботу.

Согласно новому опубликованному расписанию, скоростной трамвай будет работать до позднего вечера: в субботу и воскресенье по линии R3 он будет отправляться в 00:30 со станции Элифелет на станцию Кирьят-Арье и в 00:15 в обратном направлении. 

Полное расписание движения скоростного трамвая меняется:

R1 - от  Комемиют в Бат-Яме до центральной станции в Петах-Тикве

Первый поезд в 20:30

Последний поезд в 23:19

Последний поезд от станции Комемиют до станции Кирьят-Арье будет отправляться в 23:50

R1 от центральной станции Петах-Тиквы до Комемиют в Бат-Яме

Первый поезд в 20:30

Последний поезд в 23:25

R3 от станции Элифелет до станции Кирьят Арье

Первый поезд в 20:35

Последний поезд в 00:30

R3 от станции Кирьят Арье до станции Элифелет

Первый поезд в 20:30

Последний поезд в 00:15

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