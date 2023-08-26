



С сегодняшнего дня: продлены часы работы скоростного трамвая

Министерство транспорта, компания НАТА и компания Тевель, эксплуатирующая Красную линию, объявили , что с 26 августа часы работы скоростного трамвая в Гуш-Дане на Красной линии будут продлены по окончании шаббата. Первый состав будет выходить на линию в 20:30- на час раньше, чем в прошлую субботу.



Согласно новому опубликованному расписанию, скоростной трамвай будет работать до позднего вечера: в субботу и воскресенье по линии R3 он будет отправляться в 00:30 со станции Элифелет на станцию Кирьят-Арье и в 00:15 в обратном направлении.



Полное расписание движения скоростного трамвая меняется:



R1 - от Комемиют в Бат-Яме до центральной станции в Петах-Тикве



Первый поезд в 20:30



Последний поезд в 23:19



Последний поезд от станции Комемиют до станции Кирьят-Арье будет отправляться в 23:50



R1 от центральной станции Петах-Тиквы до Комемиют в Бат-Яме



Первый поезд в 20:30



Последний поезд в 23:25



R3 от станции Элифелет до станции Кирьят Арье



Первый поезд в 20:35



Последний поезд в 00:30



R3 от станции Кирьят Арье до станции Элифелет



Первый поезд в 20:30



Последний поезд в 00:15