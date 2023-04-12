



С россиян предложили взимать "военный налог" на нужды армии

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов предложил ввести "военный налог" для россиян.



Об этом он сказал в интервью НСН.



По его словам, налог будет взиматься с граждан в возрасте моложе 45 лет в размере 2-3%. Налог этот будет направляться "на нужды армии".



"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц", — предложил Нилов.



По его словам, это позволит увеличить сегодняшнее финансирование каждого участника войны в Украине.

