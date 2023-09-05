



С начала войны китайские банки увеличили инвестиции в России в четыре раза

С февраля 2022 года по конец марта 2023 года четыре крупнейших банка Китая увеличили свои совокупные вложения в российский банковский сектор более чем в четыре раза – с 2,2 млрд долларов до 9,7 млрд долларов. Об этом сообщает Financial Times.



Эксперты считают, что действия китайских банков являются частью усилий Пекина по продвижению юаня как глобальной альтернативы доллару, а также перехода России к использованию юаня в качестве резервной валюты.



“Займы китайских банков российским кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену доллара и евро юанем, показывают, что санкции делают свое дело”, – пишет издание.



Financial Times напоминает, что до начала полномасштабной войны в Украине более 60% платежей за российский экспорт осуществлялось в долларах и евро, а доля юаня не превышала одного процента. С тех пор доля платежей в валютах, которые власти РФ называют “токсичными”, составила менее половины, а доля юаня достигла 16%, пишет FT со ссылкой на данные ЦБ РФ.