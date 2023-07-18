



Рынок труда медленно остывает: Безработица остается низкой – отчет

Израильский рынок труда остывает, хотя и очень медленно. В июне 2023 года произошло падение более чем на 2% количества вакансий со 126 683 до 123 657, сообщает Центральное бюро статистики. В то же время безработица с поправкой на сезонные колебания остается неизменной и составляет всего 3,6% – очень низкий показатель, отражающий полную занятость на рынке.



Центральное бюро статистики указывает, что количество вакансий на 100 занятых составляет 3,9 – и впервые с февраля 2021 года оно упало ниже порога в 4 рабочих места на 100 работающих. В любом случае до минимального показателя вакансий еще далеко, когда в 2019 году было в среднем около 3,5 вакансий на 100 занятых.



Резкое падение доли вакансий зафиксировано в количестве рабочих мест для инженеров и разработчиков программного обеспечения, на 5% и 6% соответственно. С другой стороны, увеличилось количество вакансий в сфере недвижимости и строительства, где процент вакансий вырос на 10%.

Небольшое снижение спроса на рабочие вакансии указывает на влияние повышения процентной ставки Банком Израиля. С другой стороны, число безработных в Израиле остается на очень низком уровне и может свидетельствовать о том, что рынок “напряженный” и может привести к давлению на заработную плату, что, в свою очередь, приведет к росту инфляции.



Данные о вакансиях также показывают квартальную динамику в секторе высоких технологий. В отчете показано, что в последнем квартале 2022 года в высокотехнологичных отраслях услуг (разработка программного обеспечения, информационные услуги и НИОКР) было зарегистрировано 272 803 рабочих места и 14 487 вакансий, в то время как в высокотехнологичных отраслях промышленности было зарегистрировано 100 287 рабочих мест и 3 639 вакансий.



Во втором квартале 2023 года количество рабочих мест в высокотехнологичных отраслях сферы услуг сократилось до 262 162, а количество вакансий – до 11 744. В высокотехнологичных отраслях промышленности количество рабочих мест увеличилось до 106 008, а количество вакансий сократилось до 3 016.



В отчете Центрального статистического бюро поясняется, что “на это замедление повлияли изменения в среде процентных ставок и рост неопределенности в этот период”.