



Hewlett-Packard сокращает штат из-за падения спроса

Компания Hewlett-Packard сократит почти до 10% сотрудников из-за резкого падения спроса на персональные компьютеры, которое, как ожидается, растянется на следующий год.



В компании сейчас работает около 61 000 сотрудников, в рамках плана трансформации планируют уволить от 4000 до 6000 сотрудников. План направлен на достижение годовой экономии на $1,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.



Рынок ПК замедляется после ускорения продаж компьютеров во время пандемии, когда работники обустраивали свои домашние офисы, а студентам нужны были ноутбуки для дистанционного обучения. Ограничения эпохи пандемии и стимулирующие выплаты увеличили расходы на технику, в то время как расходы на путешествия и развлечения сократились.



Сейчас потребители меняют свои привычки, беспокоясь по поводу инфляции и экономической рецессии.