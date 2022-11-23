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Hewlett-Packard сокращает штат из-за падения спроса
23.11.2022 20:18 Наталья Богинская

Hewlett-Packard сокращает штат из-за падения спроса

Компания Hewlett-Packard сократит почти до 10% сотрудников из-за резкого падения спроса на персональные компьютеры, которое, как ожидается, растянется на следующий год.

В компании сейчас работает около 61 000 сотрудников, в рамках плана трансформации планируют уволить от 4000 до 6000 сотрудников. План направлен на достижение годовой экономии на $1,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Рынок ПК замедляется после ускорения продаж компьютеров во время пандемии, когда работники обустраивали свои домашние офисы, а студентам нужны были ноутбуки для дистанционного обучения. Ограничения эпохи пандемии и стимулирующие выплаты увеличили расходы на технику, в то время как расходы на путешествия и развлечения сократились.

Сейчас потребители меняют свои привычки, беспокоясь по поводу инфляции и экономической рецессии.

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