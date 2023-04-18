



Рынок ипотечных кредитов в марте отражает кризис на рынке жилья

Израильтяне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 6,8 миллиардов шекелей в марте 2023 года, что на 18% больше, чем в феврале 2023 года, но на 50% меньше, чем в марте 2022 года, и на 21% меньше, чем в марте 2021 года, сообщает Банк Израиля.



Рынок жилья находится в начале глубокой депрессии, что отражается в снижении примерно на 40% количества ежемесячных сделок, совершаемых на рынке. На этой неделе Налоговая служба Израиля объявила, что государственные доходы от налогов на недвижимость также упали на 43% в первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Соответственно уменьшилось ипотечное кредитование, и впервые с 2020 года три месяца подряд прошли, когда ежемесячное получение ипотечных кредитов не превышало порог в 7 миллиардов шекелей.



Все это произошло из-за повышения процентных ставок в прошлом году, что сделало ипотечные кредиты очень дорогими и ограничило возможности заемщиков их брать. Цифры, опубликованные Банком Израиля сегодня, не сегментированы по количеству заемщиков, но из данных за последние несколько месяцев видно, что количество ипотечных кредитов, выданных за последние несколько месяцев, находится на уровне второго квартала 2020 года. Средняя ипотека, взятая на свободном рынке, за последние месяцы достигла около 950 000 шекелей.



Несмотря на зафиксированный в марте рост по сравнению с февралем, в настоящее время рынок сокращается. Ожидается, что число выданных ипотечных кредитов в апреле будет особенно низким из-за праздника Песах, а в ближайшие месяцы ситуация вряд ли улучшится.