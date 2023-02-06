



Рыночная стоимость Mobileye удвоилась и приближается к 35 миллиардов долларов

Израильская компания по разработке систем автономного вождения недавно объявила, что ее прогноз доходов на 2023 год превзошел прогнозы аналитиков, а в четвертом квартале прибыль оказалась выше, чем ожидалось.



Оценку компании Mobileye в 16,7 миллиарда долларов, когда она вышла на биржу в октябре прошлого года, многие наблюдатели сочли разочарованием. В конце концов, израильская компания, занимающаяся разработкой систем беспилотного вождения, мечтала об оценке в 50 миллиардов долларов, когда Intel начала рассматривать возможность размещения акций своего израильского подразделения годом ранее, еще до того, как экономическое падение подорвало публичные рынки.



Но на момент начала торгов в понедельник рыночная стоимость Mobileye составляет более 34 миллиардов долларов, и оценка в 50 миллиардов долларов уже не кажется надуманной мечтой.



Ранее основатель и генеральный директор компании Амнон Шашуа заявил, что Mobileye планирует получить до 2030 года более 17 миллиардов долларов США от своей основной продукции - передовых систем помощи водителю (ADAS).



Компания продвигает внедрение своей почти полностью автономной системы SuperVision и привлекает интерес к Chauffeur, готовому продукту, который может превратить любой автомобиль в самоуправляемый автомобиль 4-го уровня.



«Мы ожидаем, что SuperVision станет очень крупным драйвером роста в 2023 году и далее», — сказал Шашуа во время телефонного разговора с аналитиком после отчета о доходах, добавив, что он продается по более высокой цене, чем другие продукты.



Mobileye, контрольный пакет акций которой принадлежит Intel, прогнозирует выручку в 2023 году от 2,19 до 2,28 млрд долларов.



Выручка подскочила на 59% до 565 млн долларов в последнем квартале 2022 года, превзойдя оценку аналитиков в 535,82 млн долларов. Mobileye сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 27 центов по сравнению с консенсус-прогнозом в 17 центов.