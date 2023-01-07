



Рыночная стоимость Apple упала ниже очередного психологического уровня

Ценные бумаги американской компании Apple упали во время торгов на 3,7% к 125 долларов. Изменения на рынке спровоцировало решение аналитика Exane BNP Paribas Джерома Рамеля. Аналитик снизил рейтинг Apple с "чудесного" до "нейтрального" и целевую цену для акций компании до 140 долларов со 180 долларов.



Кроме того, известно, что руководство корпорации решило снизить объемы производства деталей сразу для нескольких категорий товаров.

Все это происходит из-за опасений инвесторов, что замедление экономической активности в мире и мощная инфляция могут спровоцировать падение спроса на Apple.



Рыночная капитализация Apple остановилась на уровне 1,9 триллиона долларов. Компания все еще остается самой дорогой в мире. Далее в списке идут Saudi Aramco и Microsoft со стоимостью на уровне 1,86 и 1,78 триллиона долларов соответственно, согласно данным Global Ranking.



Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что в отчете за четвертый квартал 2022 года компания сообщит о падении выручки на 1%. При реализации этого сценария американская корпорация зафиксирует первое квартальное снижение за два года.



В начале января прошлого года рыночная стоимость компании Apple взлетела до 3 триллионов долларов. Такой результат был зафиксирован на рынке впервые в истории.



Уже в ноябре капитализацию американской корпорации оценивали в 2,31 триллиона долларов. Однако это не помешало Apple установить очередной рекорд, ведь ее стоимость превышала суммарную стоимость сразу трех компаний – Alphabet, Amazon и Meta – на целых 10 миллиардов долларов.