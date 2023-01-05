



Рыночная стоимость акций Apple упала ниже $2 трлн впервые с марта 2021 года

Рыночная стоимость акций Apple Inc резко сократилась во вторник, впервые с марта 2021 года опустившись ниже отметки в $2 трлн.



Акции Apple снизились на 3,7% до $125,07, поскольку аналитики снизили ценовой ориентир по акциям компании со $180 до $140, а также целевые показатели поставок iPhone в 2023 финансовом году до 224 млн единиц с 245 млн единиц.



В результате падения цены акций Apple ее капитализация составила $1,99 трлн.



Аналитики в среднем ожидают, что в ближайшие недели компания сообщит о снижении доходов за декабрь на 1%. Это станет первым квартальным снижением доходов Apple с мартовского квартала 2019 года.



Даже после падения на 27% в прошлом году компания Apple обеспечила долгосрочным акционерам отличные доходы. Инвесторы, купившие и державшие акции Apple, когда компания выпустила первый iPhone в 2007 году, получили прибыль более 4000%, не считая дивидендов.