



Ryanair заключила мега-сделку с Boeing на покупку 150 самолетов

Спустя несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса, Ryanair Holdings Plc делает большую ставку на восстановление туристического бизнеса, которое набирает темпы в последние месяцы по мере роста заказов и летних отпусков, пишет Bloomberg.



Крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания близка к размещению крупного заказа у компании Boeing Co. примерно на 150 самолетов 737 Max 10. Сделка, о которой будет объявлено уже во вторник, включает в себя возможное добавление опционов еще на 50 самолетов.



Ryanair является крупнейшим клиентом Boeing в Европе, построив весь свой парк ближнемагистральных самолетов на базе этой "рабочей лошадки".



Гендиректор Майкл О'Лири заявил в конце марта, что авиакомпания возобновила переговоры с Boeing о закупке до 200 узкофюзеляжных самолетов, которые могут быть поставлены в период между 2027 и 2031 годами.



О'Лири расширяет парк самолетов, поскольку стремится увеличить объем перевозок до 225 млн пассажиров в течение следующих четырех лет.