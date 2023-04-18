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Румыния намерена запретить импорт зерна из Украины
18.04.2023 14:55 Раиса Вовк

Румыния намерена запретить импорт зерна из Украины

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (СДП) просит коалиционное правительство утвердить чрезвычайную меру о временном запрете на импорт украинского зерна вслед за аналогичным действиями стран Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в понедельник Словакия вместе с Польшей и Венгрией запретила импорт зерна из Украины, поскольку даже самые верные союзники Киева испытывают внутреннее давление, требуя защитить свои сельскохозяйственные рынки.

"СДП обратится к правящей коалиции с просьбой принять политическое решение, позволяющее правительству принять решение", - говорится в заявлении партии, к которой принадлежит министр сельского хозяйства.

В то же время в заявлении говорится, что "Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или по торговым маршрутам Черного моря".

Напомним, правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения.
Словакия также приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета. 

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