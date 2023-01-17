



Рост ВВП Китая упал до 3%, что стало вторым минимальным показателем за 50 лет

Сильно пострадавшая от политики “ноль-Covid” и спада на рынке недвижимости, экономика Китая сократилась на 3% в 2022 году, зафиксировав второй спад за 50 лет во второй по величине экономике мира. Это самый медленное развитие китайской экономики после роста ВВП на 2,3%, зарегистрированного в 1974 году. По данным Национального бюро статистики NBS, годовой ВВП Китая в 2022 году составил 21,02 триллиона юаней (17,94 триллиона долларов США), что ниже официального целевого показателя в 5,5%.



В медленных темпах развития китайской экономики помимо затяжного кризиса с недвижимости обвиняют жесткую политику нулевого Covid, ведущую к периодическим блокировкам, и репрессии в отношении крупных промышленных компаний. Рост ВВП в четвертом квартале составил 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 3,9% в третьем квартале 2022 года. Промышленное производство увеличилось на 3,6% в годовом исчислении в 2022 году и на 1,3% в декабре. Инвестиции в основной капитал в Китае выросли на 5,1% в 2022 году.



В NBS заявили, что “несмотря на общие стабильные экономические показатели”, основа для восстановления экономики “остается нестабильной”.



“Китай будет всесторонне углублять реформы и открытость и сосредоточится на укреплении доверия рынка, чтобы способствовать улучшению экономики и оживлению экономики”, – говорится в сообщении бюро.



Годовой рост ВВП в прошлом году на 3% ознаменовал замедление по сравнению с 8,4% в 2021 году. На 2022 год Китай поставил скромную цель экономического роста в размере около 5,5%, но и она осталась недостижимой из-за воздействия коронавируса. Согласно данным NBS, рынок труда Китая оставался в целом стабильным в 2022 году. В прошлом году было создано в общей сложности 12,06 миллионов новых рабочих мест, что превышает годовой целевой показатель 11 миллионов.



Тем не менее фундамент для восстановления внутренней экономики не является прочным из-за сложной международной ситуации. По словам главы NBS Кан И, Китай сделает экономическую стабильность “своим главным приоритетом и будет добиваться прогресса, обеспечивая стабильность в этом году”.



Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в этом месяце попросила Китай продолжить восстановление своей экономики.



“Если вы сохраните этот курс, то к середине года Китай покажет позитивную динамику среднего глобального роста”, – сказала она.