



Рост шекеля продолжился после того, как Нетаниягу отложил принятие закона

Шекель сегодня продолжает расти по отношению к доллару и евро после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху приостановил судебную реформу. На дневных межбанковских торгах курс шекеля к доллару снизился на 0,66% до 3,534 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 0,18% до 3,827 шекеля за евро.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,957% ниже уровня пятницы, до 3,557 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 2,062% ниже, до 3,834 шекеля за евро.



Шекель вырос на фоне ожиданий, что Нетаниягу может остановить судебную реформу, и сегодня торгуется на самом сильном уровне за шесть недель, и после периода волатильности и потрясений.



Американский банк Wells Fargo с оптимизмом смотрит на шекель и подчеркивает, что израильской экономике предстоит пройти долгий путь, чтобы оправиться от политического кризиса. Экономист Wells Fargo Securities по развивающимся рынкам и валютный стратег Брендан МакКенна считает, что в краткосрочной перспективе израильский рынок топчется на месте, но добавляет, что успокоение волнений, связанных с судебной реформой, является шагом в правильном направлении. Он прогнозирует падение доходности израильских облигаций и укрепление шекеля до 3,45 шекеля за доллар в ближайшие месяцы, в зависимости от политической ситуации.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем считает, что будущее зависит от прогресса в диалоге по поводу реформы.

“Переговоры, которые начнутся, будут иметь взлеты и падения и вряд ли будут стабильными, что может стать источником большей волатильности на рынке, чем обычно”, – говорит Менахем.

С другой стороны, поясняет он, “если договоренности будут достигнуты, это может стать важным поворотным моментом и хорошим началом второй половины года”.