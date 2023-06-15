



Рост потребительских цен в Израиле замедляется

Потребительские цены в Израиле в мае выросли более чем в два раза быстрее, чем прогнозировалось, сообщает Центральное статистическое бюро. Таким образом, ослаблено давление на Банк Израиля с целью очередного повышения процентных ставок в июле.



Индекс потребительских цен (CPI), показатель инфляции, отслеживающий среднюю стоимость товаров для домашнего хозяйства, в мае вырос на 0,2%, что ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших от 0,5% до 0,6%.



В результате майских данных годовая инфляция за последние 12 месяцев достигла 4,6%, после того как более шести месяцев она держалась на уровне 5%.



Это произошло после того, как апрельский месячный показатель ИПЦ в 0,8% удивил ростом и стал самым высоким показателем с июля 2022 года.



В мае выросли цены на свежие фрукты — на 11%, на культуру и развлечения — на 1,1%, на жилье — на 0,5%. Это было компенсировано снижением цен на свежие овощи, которые упали на 2,9%, в то время как стоимость мебели и домашней техники, а также одежды и обуви снизилась на 0,8% каждая.



Арендная плата при продлении контрактов выросла на 3,6% в мае без изменений по сравнению с апрелем, а арендная плата по контрактам для новых арендаторов выросла на 8,6% против 9% в апреле.



В течение последнего года Банк Израиля последовательно повышал базовую процентную ставку - до 4,75% в мае этого года с рекордно низкого уровня в 0,1% - в попытке сдержать инфляцию. Несмотря на предпринятые шаги, инфляция уже более шести месяцев держится выше 5% в годовом выражении, что намного превышает целевой диапазон правительства в 1%-3%.

