



Рост цен может достичь рекорда: чего ждать на рынке нефти

В понедельник, 31 июля, цены на нефть несколько снизились. В то же время, они продолжили колебаться на уровне трехмесячных максимумов. Так что июль может завершиться с наибольшим месячным приростом более чем за год. Об этом пишет Reuters.



По состоянию на 31 июля фьючерсы такие (за баррель):

марка Brent – ​​84,69 доллара (цена упала на 30 центов);

марка West Texas Intermediate – 80,36 доллара (цена упала на 22 цента).

Издание отмечает, что цены на нефть растут пятую неделю подряд из-за сокращения поставок нефти. К тому же цены поддерживают ожидание прекращения повышения процентных ставок в США.



В частности, в пятницу Brent и WTI установились на самых высоких уровнях с апреля. Кроме того, ожидается, что июль завершится наибольшим месячным ростом цен на нефть с января 2022 года.



Колебания цен совершаются на фоне ожидания того, что Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день еще месяц, по меньшей мере, до конца сентября. Ожидается, что такое решение Саудовская Аравия может объявить на пятничной встрече ОПЕК+.



"Цены на нефть выросли на 18% с середины июня, поскольку рекордно высокий спрос и сокращение поставок в Саудовской Аравии привели к возврату дефицита, а рынок отказался от пессимизма по росту", – объяснили аналитики Goldman Sachs 30 июля.



Эксперты прогнозируют, что баррель нефти марки Brent будет стоить 86 долларов в декабре 2023 года, а уже во втором квартале 2024 года цена вырастет до 93 долларов за баррель. Наряду с ценами растет и мировой спрос на нефть. Goldman Sachs зафиксировало такой рост до рекордных 102,8 млн баррелей в день в июле. Из-за увеличения спроса во втором полугодии 2023 прогнозируют умеренное увеличение дефицита сырья, который может составить в среднем 1,8 млн баррелей в сутки. К тому же ожидается, что в 2024 году этот дефицит может составить 0,6 млн баррелей в сутки.



Генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс также отмечает, что компания ожидает рекордного спроса на нефть в текущем и следующем годах. По его мнению, поэтому цены на энергоносители могут вырасти во второй половине года.