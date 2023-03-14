



Россияне стали чаще обращаться за ремонтом мелкой бытовой техники по гарантии

За последний год в РФ увеличилось число обращений по поводу гарантийного ремонта мелкой бытовой техники – чайников, фенов, утюгов, тостеров и тому подобного, пишет “Коммерсант”.



Собеседники издания на рынке связывают тенденцию с прекращением крупными иностранными компаниями поставок в Россию. Их место заняли российские и китайские производители. Так, по словам представителя производителей бытовой техники, количество обращений по гарантии покупателей российской бытовой техники выросло на 20%. Отмечается, что российские производители “стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке”.



По словам коммерческого директора интернет-магазина Holodilnik.ru Алексея Погудалова, у китайских брендов, также как и у российских, количество поломок и брака “немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники, поэтом могло вырасти и число гарантийных случаев”.



Генеральный директор “Сети компьютерных клиник” Александр Федоров указывает, что конкретные цифры по увеличению числа гарантийных случаев “на данный момент подсчитать сложно, поскольку с уходом централизованных сервисов иностранных брендов гарантийные обязательства легли на плечи продавцов”. По его мнению, с ростом доли китайской электроники количество брака малой бытовой техники в России увеличилось.



После начала полномасштабного российского вторжения многие иностранные компании объявили о приостановке работы или полном уходе с рынка РФ. В России на фоне этого был разрешен параллельный импорт – ввоз из других стран товаров, которые изначально не предназначались для продажи на российском рынке. Гарантия производителя на ввезенные в Россию таким образом товары, как правило, в полной мере не распространяется.