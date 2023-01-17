



Россияне обеспечили рекордный рост продаж недвижимости в Дубае

Россияне стали крупнейшими международными покупателями недвижимости в Дубае в прошлом году, после начала войны в Украине, когда их страна столкнулась с жесткими санкциями, что помогло поднять стоимость и количество продаж недвижимости в Дубае до рекордных уровней.



В прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 000 сделок купли-продажи жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 000 сделок в 2009 году. В 2022 году было продано недвижимости на сумму около 208 млрд дирхам ($56,6 млрд), что почти на 80% больше, чем в 2021 году. Рост цен замедлился до 11% в 2022 году по сравнению с 21% годом ранее.



Европейские покупатели также доминировали в сделках с недвижимостью в эмирате в прошлом году: в первую пятерку вошли британские, итальянские и французские покупатели-нерезиденты. Граждане Индии заняли третье место, а китайские покупатели выпали из первой пятерки.



Рынок недвижимости в Дубае опередил тенденцию во многих странах мира, где стоимость жилья снизилась на фоне роста процентных ставок и ухудшения перспектив роста.



Компания Knight Frank также сообщила, что в прошлом году в Дубае было продано рекордное количество элитного жилья - 219 объектов стоимостью не менее $10 млн. Это более чем в два раза превышает число таких покупок в 2021 году, пишет Bloomberg.