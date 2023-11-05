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Россияне массово вывозят золото за границу
05.11.2023 03:31 Анатолий Кравченко

Россияне массово вывозят золото за границу

Согласно сообщениям российского РБК со ссылкой на представителей Федеральной таможенной службы, в последнее время российские граждане значительно увеличили вывоз золота из страны. 

Серьезность ситуации подчеркивает один примечательный инцидент: человек был задержан при попытке вывезти золотые слитки весом более 200 килограммов. Однако указанный гражданин не смог предоставить достаточных доказательств происхождения слитков, источника средств, использованных для их приобретения, а также цели их вывоза, как заявили в пресс-службе.

Министерстве финансов РФ, предложило меры по ограничению вывоза золота физическими лицами. Инициатива является ответом на продолжающееся обсуждение в Государственной Думе РФ вопроса об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Стоит отметить, что законопроект уже успешно прошел первое чтение.

 

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