



Россияне массово вывозят золото за границу

Согласно сообщениям российского РБК со ссылкой на представителей Федеральной таможенной службы, в последнее время российские граждане значительно увеличили вывоз золота из страны.



Серьезность ситуации подчеркивает один примечательный инцидент: человек был задержан при попытке вывезти золотые слитки весом более 200 килограммов. Однако указанный гражданин не смог предоставить достаточных доказательств происхождения слитков, источника средств, использованных для их приобретения, а также цели их вывоза, как заявили в пресс-службе.



Министерстве финансов РФ, предложило меры по ограничению вывоза золота физическими лицами. Инициатива является ответом на продолжающееся обсуждение в Государственной Думе РФ вопроса об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Стоит отметить, что законопроект уже успешно прошел первое чтение.



