



Россиянам, помогавшим украинским беженцам, навсегда заблокированы счета и карты

Сбербанк заблокировал доступ к онлайн-банкингу волонтерам из Петербурга, которые помогают украинским беженцам, сообщил депутат городского совета Борис Вишневский. Счета и карты заблокировали, в частности, у священника Григория Михнова-Войтенко, журналистки Галины Артеменко и других волонтеров.



В Сбербанке, по словам Вишневского, заявили, что счета заблокировали автоматически и “злого умысла” в ограничениях нет. Однако, по словам Артеменко, ей объяснили решение “сомнительными целями сборов”. Журналистка объяснила, что собирала деньги на помощь украинским семьям.



“Я перевожу деньги на продукты, покупаю очки, одеяла, лекарства, помогаю другим волонтерам, которые вывозят пострадавших с затопленных территорий после подрыва Каховской ГЭС”, – написала она в обращении к банку, но там ей объяснили, что ее счета заблокированы “навсегда”.



“Все чудесатее и чудесатее; теперь Сбербанк заблокировал и бизнес-карты, а также добавил ограничения по счету”, – говорит Михнов-Войтенко.



По данным, “Бумаги”, блокируются (предположительно — сотнями) и счета тех, кто переводил деньги на помощь беженцам, а также юридические счета благотворительных организаций. В частности, заблокированы счета “Православной общины апостольской традиции во имя Святой Троицы”, где служит Михнов-Войтенко.