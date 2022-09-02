



Россия жжет предназначенный Европе газ

Анализ Rystad Energy показывает, что на новом заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Газпром СПГ Портовая", расположенном к северо-западу от Санкт-Петербурга, ежедневно сжигается на факелах около 4,34 миллиона кубометров газа.



Огромные горщие факелы видны невооруженным взглядом из приграничных районов Финляндии.



Завод расположен недалеко от компрессорной станции в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ по дну моря доставляется в Германию.

Поставки по этому трубопроводу были сокращены с середины июля. Россияне объясняют это техническими проблемами, но Германия заявляет, что это чисто политический шаг, предпринятый в ответ на западные санкции из-за вторжения России в Украину.



Ученых также беспокоит воздействие газового факела на окружающую среду. Факел в "Портовой" каждый день выбрасывает в атмосферу около 9 тыс. тонн CO2, с ним связаны и другие серьезные проблемы, в том числе большие объемы сажи, появляющейся при сжигании газа.