



Россия засекретила третью часть бюджетных расходов

Секретные расходы бюджета России по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на материалы единого портала бюджетной системы.



Согласно данным единого портала, доходы бюджета на 24 марта составили 3,46 триллиона рублей, а расходы –7,37 триллиона. Таким образом, отмечает Bloomberg, на секретную часть приходится треть всех бюджетных расходов России – такого раньше не было.



"Секретная часть расходов выросла из-за трат, связанных с вторжением в Украину и аннексией ее территорий", – считает экономист Александра Суслина.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по оценке Bloomberg, расходы на оборону и безопасность выросли сильнее всего и уступают только социальным программам. При этом расходы на экономику и социальные программы остались на прежнем уровне, а расходы на образование и здравоохранение выросли незначительно.



На весь 2023 год на секретную долю бюджета РФ придется почти четверть всех расходов – 6,6 триллиона рублей. В основном рост связан с увеличением расходов по статье “Другие расходы в области национальной обороны”.



За первые два месяца 2023 года дефицит бюджета России составил 2,58 триллиона рублей, что составляет 88% от планов на 2023 год – закон о бюджете предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей.