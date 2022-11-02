



Россия запускает новую платежную систему для долларовых и рублевых переводов



По сообщениям российских СМИ 31 октября, Центральный банк России зарегистрировал небанковскую кредитную организацию “Инкахран”, являющуюся дочерней структурой Московского кредитного банка, в качестве оператора новой платежной системы “Астрасенд”.



Согласно отчету, размещенному на сайте российского финансового регулятора, с помощью новой платежной системы граждане России смогут переводить средства как за границу, так и внутри страны. Денежные переводы можно осуществлять в долларах и рублях.Список стран, доступных для денежных переводов через новую платежную систему, будет опубликован в этом месяце.



Сообщается, что “Астрасенд” уже заключила договоры с рядом банков стран СНГ. После выхода из России нескольких крупных систем денежных переводов, в частности Western Union, “появилась возможность собрать команду высококлассных специалистов”.



“Астрасенд” стала второй системой, зарегистрированной Банком России в 2022 году. Первая, Hello, появилась в реестре в апреле этого года и служит клиринговым и операционным центром по платежам и переводам.