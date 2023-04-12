



Россия запретила импорт молочной продукции из Армении

Россия запретила импорт молочной продукции из Армении “по соображениям здравоохранения” на фоне ухудшения отношений между двумя союзными странами. В своем заявлении Россельхознадзор, заявил, что армянские молочные компании используют иранское молоко и другое сырье, запрещенное в России.



Пресс-секретарь Инспекции по безопасности продуктов питания Армении сообщила Армянской службе RFE/RL, что иранское сырье безопасно для потребления. По ее словам, Россельхознадзор проинспектировал некоторые армянские молочные фирмы на прошлой неделе и не обнаружил "никаких проблем, угрожающих жизни и здоровью людей".



Решение ведомства принято на фоне ухудшения отношений между двумя странами и всего через несколько дней после того, как Армения предприняла шаги по ратификации учредительного договора Международного уголовного суда.



Российско-армянские отношения пошли по нисходящей траектории с тех пор, как в 2020 году между Азербайджаном и Арменией возобновились боевые действия. Администрация премьер-министра Никола Пашиняна критиковала союзника России за отсутствие поддержки. Армения является членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, военного альянса, состоящего из нескольких постсоветских государств.

Напряженность усилилась на этой неделе после того, как Конституционный суд Армении дал зеленый свет на вступление страны в МУС.



Москва немедленно предупредила, что признание юрисдикции Гаагского трибунала будет иметь "крайне негативные" последствия для российско-армянских отношений. В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Если бы Армения подписала соглашение с МУС, от нее ожидали бы задержания Путина в случае его визита в страну.



В течение многих лет Россия использует Россельхознадзор как инструмент внешней политики против бывших советских республик, действия которых не нравятся Москве. Россия запрещала поставки продуктов питания и напитков из Украины, Молдовы, Грузии и Беларуси в периоды обострения двусторонней напряженности. Эти страны назвали действия Москвы экономическими санкциями.



Запрет на молоко не повредит экономике Армении, поскольку на него приходится небольшая часть экспорта в Россию, но он может стать предупреждением о том, что может произойти в будущем. Армения экспортирует в Россию много фруктов, овощей, напитков и алкоголя, и запрет на эти товары будет иметь более серьезные последствия.