



Россия задерживает суда с зерном: очередь в Босфоре растет

Очередь судов у пролива Босфор растет и по состоянию на понедельник, 24 октября, в ней находятся 165 судов, сообщает МИД Украины.



"С 14 октября 2022 года российские инспекторы при Стамбульском объединенном координационном центре существенно продлевают досмотр судов, которые идут в порты Украины за зерновыми грузами или уже загружены и находятся в пути к конечному пункту назначения. В результате более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор, и это число продолжает расти ежедневно", - говорится в заявлении.



В МИД подчеркнули, что есть основания полагать, что задержки с проверкой Россией судов зерновой инициативы политически мотивированы.



"В последнее время российское руководство без всяких законных оснований попыталось поставить под сомнение зерновой коридор, потребовав новых льгот за согласие Москвы на возобновление сделки", - напомнили в ведомстве.



Там подчеркнули, что действия России подрывают глобальную продовольственную безопасность. Отмечается, задержки с инспекцией уже помешали Украине экспортировать дополнительно 3 млн тонн зерна, а 10 миллионов человек по всему миру не получили еды вовремя из-за этого.



"Мы призываем международное сообщество, в частности африканские и азиатские государства, которые зависят от экспорта зерна из Украины, потребовать от России немедленно прекратить эти искусственные задержки в проверках судов зернового коридора. Мы не должны позволить Кремлю держать миллионы людей в заложниках своих голодных игр", - заявили в МИД.



Украина также обратилась к Секретариату Совместного координационного центра с просьбой срочно устранить задержки со стороны РФ, в том числе за счет увеличения числа инспекторов в проливе Босфор.



"Мы по-прежнему привержены дальнейшему тесному сотрудничеству с ООН и Турцией для обеспечения беспрепятственного функционирования Черноморского зернового коридора", - заверили в министерстве.



По данным Мининфраструктуры, из-за создания РФ очереди украинские порты сейчас работают всего на 25-30% мощностей.