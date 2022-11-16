



Россия вынуждена сократить добычу нефти в 2023 году из–за проблем со сбытом

Добыча нефти в России в 2023 году может упасть ниже 10 миллионов баррелей в день из-за того, что России будет трудно найти новые рынки для сбыта нефти после введения в действие европейского запрета на импорт, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.



Россия ежедневно перенаправляет более миллиона баррелей в Индию, Китай и Турцию, поскольку другие потребители отказались от закупок после вторжения в Украину. В последнее время поток в эти страны стабилизировался, поэтому эксперты предполагают сокращение дальнейшего экспорта.



МЭА прогнозирует, что до конца марта Россия уменьшит добычу на 2 миллиона баррелей в день по сравнению с довоенным уровнем, а в 2023 году будет ежедневно добывать в среднем лишь 9,6 миллионов баррелей.



Евросоюз ввел запрет на импорт большинства российской сырой нефти, которая вступает в силу 5 декабря, а нефтепродуктов – с 5 февраля. Это не только создаст производственные риски для России, но и усугубит трудности поставки в регионе, поскольку альтернативные источники топлива могут быть недоступны в достаточном объеме, чтобы восполнить пробел.