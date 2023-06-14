



Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва

Углубляя сотрудничество между странами, Россия возобновила поставки нефти в подсанкционную КНДР впервые с октября 2020 года. Об этом говорится в отчете ООН. В документе, опубликованном Комитетом по санкциям ООН, говорится, что Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжилось и в 2023 году. За этот период РФ поставило в КНДР около 67 тысяч баррелей нефти.



В то же время, как пишет Bloomberg, возобновление поставок нефти происходит на фоне оживления сотрудничества между странами в последние месяцы.

Судя по спутниковым снимкам, опубликованным веб-сайтом 38 North, Россия и Северная Корея, очевидно, возобновили торговлю по единственной железной дороге в конце прошлого года. Связь была остановлена в феврале 2020 года, когда Ким Чен Ын закрыл свои границы от новой угрозы COVID-19, отмечает издание.



Северной Корее разрешено импортировать 500 тысяч баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Но КНДР нашла способы обойти эти ограничения, например, используя перевалку товаров с корабля на корабль в открытом море.



США утверждают, что сотрудничество между странами также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне в Украине.

Режим Ким Чен Ына владеет оружием в избытке, особенно артиллерией советских времен, применяемой на передовой в Украине. Северная Корея имеет, по оценкам Международного института стратегических исследований, арсенал из более чем 21 600 артиллерийских снарядов.



Пхеньяну согласно резолюциям ООН запрещено продавать оружие в течение 15 лет. В то же время, по данным американской военной разведки, страна все еще продает оружие таким странам, как Иран, Сирия и Уганда, добавляют журналисты. Хотя администрация американского президента Джо Байдена заявила, что оружие не сильно изменит поле боя в Украине, его продажа откроет поток дохода для северокорейского государства, изолированного от большей части мировой торговли.



Еще в 2006 году Совет Безопасности ООН принял девять резолюций по Северной Корее, направленных на ограничение ее военного потенциала, в том числе ракетно-ядерных программ. Документ требовал от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретил экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.