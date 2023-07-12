



Россия ушла в "минус": Впервые за три года в платежном балансе -1,4 млрд

В июне 2023 года текущий счет платежного баланса РФ стал отрицательным и достиг 1,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют оценки Центробанка России, пишет “Интерфакс”.



Центробанк страны объяснил это действием сезонного фактора и не считает это “необычной ситуацией”.



"Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предыдущих лет из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры российского экспорта", – говорит Банк России.



В последний раз отрицательный баланс текущих операций за месяц был зафиксирован три года назад. В августе 2020 года дефицит составил $1,4 млрд, а в июне 2020 года – $4,4 млрд.



По итогам первого полугодия 2023 года положительный баланс текущих операций составил $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года – $147,6 млрд. По данным Центрального банка России, положительный баланс внешней торговли товарами РФ уменьшился в 3,3 раза в первом полугодии 2023 года и составил $54,3 млрд по сравнению с $179,8 млрд в 2022 году.



Экспорт товаров РФ в первом полугодии составил $205,6 млрд., что на 32,9% меньше, чем в первой половине 2022 года. В то же время объемы импорта в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% –- до $151,3 млрд с $126,6 млрд.



Центробанк России объясняет, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в первом полугодии 2023 г. обусловлено уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. В то же время, стоимость импорта товаров в январе-июне 2023 года выросла и была близка к периоду 2021 года.



Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился путем возобновления импорта услуг, в частности, благодаря оживлению заграничных поездок российских граждан в связи с началом туристического сезона.