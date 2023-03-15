



Россия создала офшорные резервы в размере $80 млрд за год санкций

Россия смогла сохранить за границей около трети из $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта сырьевых товаров.



По оценкам Bloomberg Economics, около $80 млрд распределены в наличность, недвижимость и инвестиции в зарубежных филиалах. Эти запасы являются теневыми резервами, побочным продуктом рекордного профицита текущего счета - разницы между экспортом и импортом - который помог поддержать финансы Кремля после его нападения на Украину в феврале 2022 года, пишет Bloomberg.



"Благодаря тому, что Европа затянула с санкциями в отношении российского энергетического сектора, Кремль смог накопить один из крупнейших профицитов текущего счета в своей истории", - говорит Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований. "Это де-факто свело на нет эффект от замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, так как Россия смогла возместить то, что потеряла".



Накапливая международные активы в прошлом году, Россия добавила к ним сумму, эквивалентную примерно 5% ВВП.



Беспрецедентные ограничения, наложенные на ЦБ РФ в прошлом году, уже заблокировали около $300 млрд из его резервов.



Банк России прогнозирует, что профицит текущего счета в этом году составит $66 млрд, в 2024 году достигнет $48 млрд, а в 2025 году - $41 млрд, .