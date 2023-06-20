



Россия: Соглашение о зоне свободной торговле с Ираном возможно до конца года

Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном, Россией и несколькими странами, охватывающими обширный евразийский регион, простирающийся от границ Восточной Европы до Западного Китая, возможно к концу года, сообщило в понедельник российское информационное агентство ТАСС.



Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил в интервью ТАСС, что переговоры между Евразийским экономическим союзом, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, и Ираном находятся на завершающей стадии.



И регион, и Иран приобрели для Кремля дополнительное значение после того, как западные санкции в связи с вторжением Москвы в Украину ограничили внешнеторговые пути России и вынудили ее искать рынки сбыта за пределами Европы.



Однако, несмотря на более тесные связи между Москвой и Тегераном после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и начала крупных закупок иранских беспилотников для нападения на страну, торговля между двумя рынками выросла лишь умеренно.



В 2022 году российско-иранский товарооборот вырос на 20%. Региональное соглашение с Ираном заменит и расширит временное соглашение, которое уже предусматривает снижение таможенных пошлин на сотни категорий товаров.



Оверчук также сообщил ТАСС, не вдаваясь в детали, что переговоры между странами Евразийского экономического союза о создании общего рынка газа продолжаются.