



Россия снова заблокировала зерновое соглашение: суда в порты не допускаются

Зерновая инициатива была полностью остановлена. Российская Федерация заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.



"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот для участия в инициативе", - пишет пресс-служба.



30 и 31 мая Россия без всяких объяснений зарегистрировала только 1 входящее судно на порт "Черноморск", тогда, когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.



Сейчас в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, в свою очередь, 1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.



"Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае восстановления регистрации судов", - добавляет пресс-служба.



Напомним, Соглашение было заключено между Украиной, Турцией, Россией и ООН в результате полной остановки поставок зерна после российского полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.



Впервые документ был подписан в Стамбуле 22 июля 2022 года. Инициатива должна обеспечивать безопасный экспорт зерна из определенных портов Украины для преодоления продовольственного кризиса в мире. Несмотря на угрозы России выйти из соглашения, ее срок действия еще раз был продлен 17 мая еще на два месяца.