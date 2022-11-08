



Россия снова начала тормозить работу "зернового коридора"

Страна-агрессор задерживает работу зерновой сделки после восстановления своего участия в ней - в очереди остаются 210 кораблей. В настоящее время количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя в дни отказа РФ от участия инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью LIGA.net.



«Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки», - пожаловался замминистра.



По состоянию на 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекцию «на выход» в турецких территориальных водах.



«За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн тонн зерновых из портов Большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача - наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек - было бы по меньшей мере 6 млн тонн в месяц - это реальный показатель, который может давать коридор», - подытожил Васьков.



Напомним, что власти Турции также намерены предложить продлить срок действия «зернового соглашения» еще на один год.