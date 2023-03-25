



Россия резко демпингует и наращивает поставки нефти в Азию – анализ

В марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай. К такому выводу пришли специалисты Института Черноморских стратегических исследований ИЧСД.



По данным ИЧСД, с 1 по 20 марта экспорт сырой нефти в страны ЕС и другие страны, которые ввели ограничения, составил около 476,5 тысяч тонн, что вдвое меньше, чем за февраль. Весь объем был доставлен на рейдовую перевалку в Лаконском заливе (Греция). Исходя из этого, эксперты предполагают, что экспорт нефти в ЕС будет действительно сокращаться.



А вот с 1 по 15 марта объем экспорта российской сырой нефти через порты Черного моря составил 3,13 миллионов тонн.

"Это абсолютный рекорд – рост на 41,8% или на 783,3 тысяч тонн по отношению к февралю. Это произошло за счет резкого увеличения экспорта в Китай.

"Если в феврале 2023 года Китай импортировал 159,2 тысячи тонн нефти, то за 15 дней марта – 806,8 тысяч тонн. А за предыдущие 11 месяцев наибольший объем в месяц составлял лишь 309,2 тысячи тонн", – заявил руководитель мониторинговой группы ИЧСД Андрей Клименко.

По данным института, в 2-3 раза увеличился и экспорт российской нефти в Малайзию и Сингапур.

"То есть экспорт в страны ЕС+ исчезает, а экспорт в другие страны уже не просто компенсирует его, а может и значительно превысить прежние общие показатели только за счет "азиатского" направления", – резюмирует Клименко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также отмечает рост экспорта российской нефти в Азию. По его подсчетам, с начала 2023 года Китай увеличил закупку нефти у РФ почти до 2 миллионов баррелей в сутки или почти на 30%. В то же время поставки нефти в Индию выросли более чем в 8 раз.

"Однако само по себе это не означает нарушения санкций. Прежде всего, следует отметить, что во-первых, ни Индия, ни Китай не вводили эмбарго по отношению к российской нефти, а во-вторых, они покупают нефть по цене значительно ниже установленной санкциями", – отмечает Омельченко.

Покупатели российской нефти увеличивают закупку именно из-за того, что она продается со значительной скидкой под влиянием санкций.

"Впоследствии импортеры российской нефти перерабатывают ее и полученные нефтепродукты поставляют на мировые рынки, в том числе и в Европу, получая при этом очень хорошую прибыль", – говорит Омельченко.

По данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в феврале 2023 года упали еще на 2,7 миллиардов до 11,6 миллиардов долларов из-за вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты, что на 42% меньше года назад.