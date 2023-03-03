



Россия решила законсервировать поврежденный "Северный поток"

Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время, сообщает Reuters.



"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух ниток, были построены контролируемым государством "Газпромом" для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.



Три трубы были повреждены взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб "Северного потока-2" осталась нетронутой.



Но резкий рост напряженности между Москвой и Западом из-за российского вторжения в Украину к тому времени уже привел к остановке "Северного потока-1" и помешал запуску "Северного потока-2" в феврале.



"Газпром" заявил, что технически возможно отремонтировать трубопроводы, но два источника, знакомые с планами, заявили, что Москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем, достаточного для того, чтобы трубопроводы понадобились.



Европа резко сократила импорт энергоносителей из России за последний год, в то время как экспорт "Газпрома" за пределы бывшего Советского Союза сократился почти вдвое в 2022 году и достиг постсоветского минимума в 101 млрд кубометров.



Один российский источник сказал, что Россия считает проект "похороненным". Двое других заявили, что, хотя планов по ремонту трубопроводов нет, они, по крайней мере, будут сохранены для возможного возобновления работы в будущем. Другой источник, знакомый с планами, подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения.



Скорее всего, это будет означать герметизацию разорванных концов и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии под воздействием морской воды.



Один из российских источников сказал, что, если морской сжиженный природный газ (СПГ) из США, который Европа использует для компенсации некоторых своих поставок в Россию, станет намного дороже, Европа может снова быть готова покупать больше у России.



"Северный поток-1" в любом случае простаивал с конца августа, когда его закрыли на техническое обслуживание, но так и не возобновил работу, поскольку Россия и Запад спорили об обслуживании насосной турбины в условиях западных санкций.



Строительство аналогичного по размеру "Северного потока - 2" было завершено в сентябре 2021 года, но у него возникли проблемы, поскольку регулирующие органы Германии отказались его сертифицировать. Затем Берлин заморозил проект за несколько дней до того, как 24 февраля прошлого года Москва вторглась в Украину.



Президент России Владимир Путин предложил использовать неповрежденную ветку "Северного потока - 2" для перекачки газа, но Германия, стремящаяся покончить со своей зависимостью от России, отвергла эту идею. Польша также прекратила покупать российский газ.



В настоящее время Россия экспортирует только около 40 млн кубометров трубопроводного газа в сутки в Европу через Суджу на границе между Украиной и Словакией.



Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва, которая надеется создать газовый узел в Турции вместо балтийского маршрута, больше не будет полагаться на Запад как на энергетического партнера.

