



Россия производит больше ракет, чем до войны, несмотря на санкции

Несмотря на санкции, России удалось нарастить производство ракет, превысив довоенный уровень. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США, Европы и Украины.



По словам источников издания, западные санкции замедлили производство ракет в России в первой половине 2022 года, однако к концу года ситуация кардинально изменилась. По данным NYT, Минобороны РФ и российские спецслужбы организовали контрабандные поставки ключевых компонентов ракет через такие страны, как Армения и Турция.



“Американские и европейские регулирующие органы пытаются совместными усилиями ограничить экспорт микросхем в Россию, однако им с трудом удается остановить поток, проходящий через страны, имеющие связи с Москвой”, – говорится в статье.



Одна из причин, по которой России удалось нарастить производство – высокие цены на энергоносители.



По оценкам анонимного представителя одного из западных оборонных ведомств, до войны Россия могла производить в год 100 танков, сейчас – 200.

Более того, сейчас РФ производит больше боеприпасов, чем Европа и США, утверждает NYT. Как сообщил Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, нынешнее производство ракет в России в семь раз превышает производство на Западе.