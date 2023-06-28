



Россия потратила на контракты с Пригожиным больше, чем на спорт и культуру

Владимир Путин 27 июня на встрече с военнослужащими впервые публично признал, что содержание ЧВК Вагнера до последнего момента полностью обеспечивалось российским государством. Непосредственно на выплаты наемникам из бюджета с мая 2022-го по май 2023 года потратили 86,3 миллиарда рублей, утверждает Путин. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов – сумма контрактов компании Евгения Пригожина “Конкорд” с Минобороны на поставку питания для военных. Итого – более 276 миллиардов рублей.



Издание The Bell оценило, с чем можно сравнить расходы государства на вагнеровцев и контракты “Конкорда”. Вот что получилось. Журналисты издания сравнили общую сумму бюджетных трат на ЧВК Вагнера и контракты “Конкорда”, которую назвал Путин, – те самые 276 миллиардов рублей – с сопоставимыми цифрами. Среди других государственных расходов, сходных по объемам, издание обнаружило:

бюджетные расходы на культуру в 2022 году – 212 миллиардов рублей;

бюджетные расходы на СМИ, спорт и физическую культуру в 2022 году – 228 миллиардов рублей;

траты бюджета на субсидирование программы льготной ипотеки в 2022 году – 269 миллиардов рублей;

общий объем выплат на каждого ребенка до 16 лет – 274 миллиарда рублей;

финансирование национального проекта “Экология” в 2023 году – 280 миллиардов рублей;

трехлетний бюджет на модернизацию системы ЖКХ (с 2023 по 2025 годы) – 280 миллиардов рублей;

стоимость ремонта 492 километров федеральных трасс в 2022-2024 годах – 282 миллиарда рублей.

Также The Bell сопоставил расходы государства на проекты Пригожина с другими схожими по объему суммами: