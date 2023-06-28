Россия потратила на контракты с Пригожиным больше, чем на спорт и культуру
Владимир Путин 27 июня на встрече с военнослужащими впервые публично признал, что содержание ЧВК Вагнера до последнего момента полностью обеспечивалось российским государством. Непосредственно на выплаты наемникам из бюджета с мая 2022-го по май 2023 года потратили 86,3 миллиарда рублей, утверждает Путин. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов – сумма контрактов компании Евгения Пригожина “Конкорд” с Минобороны на поставку питания для военных. Итого – более 276 миллиардов рублей.
Издание The Bell оценило, с чем можно сравнить расходы государства на вагнеровцев и контракты “Конкорда”. Вот что получилось. Журналисты издания сравнили общую сумму бюджетных трат на ЧВК Вагнера и контракты “Конкорда”, которую назвал Путин, – те самые 276 миллиардов рублей – с сопоставимыми цифрами. Среди других государственных расходов, сходных по объемам, издание обнаружило:
- бюджетные расходы на культуру в 2022 году – 212 миллиардов рублей;
- бюджетные расходы на СМИ, спорт и физическую культуру в 2022 году – 228 миллиардов рублей;
- траты бюджета на субсидирование программы льготной ипотеки в 2022 году – 269 миллиардов рублей;
- общий объем выплат на каждого ребенка до 16 лет – 274 миллиарда рублей;
- финансирование национального проекта “Экология” в 2023 году – 280 миллиардов рублей;
- трехлетний бюджет на модернизацию системы ЖКХ (с 2023 по 2025 годы) – 280 миллиардов рублей;
- стоимость ремонта 492 километров федеральных трасс в 2022-2024 годах – 282 миллиарда рублей.
- чистой прибылью Сбербанка за 2022 год – 270 миллиардов рублей;
- сбережениями всех жителей Омской области по состоянию на начало 2023 года – 269 миллиардов рублей;
- тратами жителей Рязанской области на розничные покупки за весь 2022 год – 274 миллиарда рублей.