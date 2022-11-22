



Россия потеряла 90% ключевого европейского рынка нефти – Bloomberg

За две недели до вступления в силу эмбарго Евросоюза Россия уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, ранее являвшихся основой поставок из балтийских и арктических терминалов, пишет издание Bloomberg.



По данным агентства, в течение последних четырех недель Россия отправила лишь 95 тысяч баррелей в день в Роттердам, единственный европейский пункт назначения для морских поставок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейна. Для сравнения, в феврале этого года объем поставок в регион составлял более чем 1,2 миллионами баррелей в день.



Литва, Франция и Германия прекратили такой импорт несколько месяцев назад, Польша последовала их примеру в сентябре.



Bloomberg сообщает, что три четверти загружаемой в российские балтийские порты сырой нефти сейчас направляется в Азию, а индийские нефтепереработчики раскупают баррели, чтобы воспользоваться льготным периодом.



“Ожидается, что страны G7 объявят уровень граничных цен на поставки российской нефти уже в среду, 23 ноября. Грузы, приобретенные по цене выше этого уровня, лишатся доступа к европейским и британским кораблям, страхованию и другим услугам”, – пишет издание.