



Россия перевозит нефть через Арктику не предназначенными для этого судами



Два российских танкера не ледового класса получили разрешение на использование Северного морского пути. Эти суда не предназначены для перевозки нефти по этому маршруту, и такое решение повышает риск экологической катастрофы. Об этом пишет Financial Times.



По данным издания, в начале сентября в Китай из России по Северному морскому пути вышли танкеры не ледового класса Leonid Loza и NS Bravo. Впервые по одному из самых опасных маршрутов планеты пошли корабли с тонкими корпусами, у которых нет усиления, позволяющего выдерживать опасные погодные условия.



Эксперты утверждают, что танкеры не ледового класса “теоретически могут передвигаться по Севморпути в сентябре и октябре”. Однако это очень рискованно, потому что лед способен разрушить корпуса, не имеющие должного усиления. “Использование танкеров не ледового класса делает и без того высокую вероятность аварии намного выше”, – сообщил агентству представитель британского Greenpeace Чарли Кроник.



Старший советник по судоходным и арктическим вопросам в группе Bellona Сигурд Энге считает, что такая практика несет “весьма экстремальный” риск.



Танкерам Leonid Loza и NS Bravo, получившим разрешение на проход по Северному морскому пути, 12 и 13 лет соответственно.

