



Россия ограничила экспорт бензина и дизельного топлива: в чем причина

В России вводятся временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.



Отмечается, что такое решение принято “для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке”. В правительстве пояснили, что временные ограничения “помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей”. Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях “обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств”.



Оптовые цены на бензин в России начали резко расти весной 2023 года, подорожало и дизельное топливо. В начале сентября биржевая цена бензина марки “Премиум-95”в европейской части России обновляла рекорды в течение нескольких дней и впервые достигла 75 тысяч рублей за тонну. Вслед за оптовыми ценами начали расти и розничные. Например, в Ростовской области с начала июля дизельное топливо подорожало на 14,3%.



В конце лета участники рынка сообщали о нехватке топлива на АЗС. Об этом, в частности, говорили в Саратовской, Новосибирской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае, Адыгее и Астраханской области. 20 сентября первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что рост цен на топливо в России связан с увеличением цен на мировом рынке, а также девальвацией рубля.



Опрошенные The Bell эксперты среди причин повышения цен на топливо называли: рост спроса на дизельное топливо со стороны сельскохозяйственных потребителей, что объясняется сезоном уборки урожая; сезон отпусков и связанный с этим рост спроса на топливо со стороны автомобилистов; приостановку работы нефтеперерабатывающих заводов для плановых ремонтов и обслуживания оборудования, а также удорожание перевозок по железной дороге и увеличение их сроков.

