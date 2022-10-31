



Россия не может найти новые рынки для своей нефти - Bloomberg

Россия не может найти новые рынки для сбыта своей нефти.



Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что Москве необходимо обеспечить себе нефтяные рынки к тому времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.



Как отмечается, помимо Китая, Индии и Турции, которые изначально были заинтересованы, другие покупатели не материализовались в сколько-нибудь значимой степени.



Продажи в Шри-Ланку увязли в экономических проблемах островного государства. Потоки в Китай, Индию и Турцию достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день. За четыре недели до 28 октября эта цифра снизилась примерно на 380 000 баррелей в день.