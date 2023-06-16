



Россия может вернуться к плановой экономике

Россия может вернуться к плановой экономике в результате кризиса, который спровоцировала война в Украине, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.



“Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики”, – сказала Набиуллина.



По ее словам, возвращение к плановой экономике пока выглядит маловероятной перспективной, потому что на текущий момент в России “все рыночное”.



“Но на самом деле государство достаточно у себя сконцентрировало право принимать решение, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы. На мой взгляд, это большой риск”, – заключила глава ЦБ РФ.



После начала войны в Украине и международных санкций Минпромторг предложил перевести в режим плановой экономики критические отрасли промышленности. Среди них – авиапром, судостроение, фармацевтическая промышленность и производство оборудования. Согласно этому механизму, государство собирается оценивать необходимое количество продукции и загружать заказами производственные площадки, предоставляя им государственные гарантии и льготы.



“Иначе в нынешних условиях просто невозможно начать что-либо производить”, – подчеркивает источник.