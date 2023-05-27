



Россия меняет экспортные маршруты золота: три страны, ставшие ключевыми центрами

Россия вынуждена искать новые варианты, чтобы удержаться на рынках после начала действия санкций Запада. Об этом пишет Reuters.



Масштабная санкционная кампания против официальной Москвы вынуждает Россию искать новые варианты для экспорта товаров. Теперь ключевым центром торговли российским золотом являются Объединенные Арабские Эмираты. Данные по таможне свидетельствуют, что эта страна после начала полномасштабной агрессии против Украины импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму в размере 4,3 миллиарда долларов. В 2021 году этот показатель составлял 1,3 тонны драгоценного металла .



В тройку лидеров также вошли Китай и Турция. Объемы экспорта российского золота в эти страны со 2 4 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года составили примерно 20 тонн . В общей сложности на ОАЭ, Китай и Турцию сейчас приходится почти 100% экспорта этого драгоценного металла.



Дело в том, что вышеупомянутые страны не присоединились к санкциям против официальной Москвы, в то время как Россия потеряла рынок сбыта в странах Запада после февраля 2022 года.

