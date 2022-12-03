



Россия купила больше сотни танкеров для продажи нефти в Индию и Китай

Российская Федерация закупила больше ста танкеров для продажи и поставок нефти в такие страны, как Турция, Индия и Китай.



Об этом пишет издание Financial Times, опросившее брокеров и аналитиков в этой сфере.



Согласно информации FT, выросло число неназванных или новых покупателей. При этом, как рассказал руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, танкерам 12-15 лет, их планируется списать в ближайшие годы.



По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Общее количество купленных для РФ кораблей насчитывает 109 единиц.



"Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", - сказал Сингх.



