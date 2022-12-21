



Россия и Иран строят торговый путь, защищенный от санкций

Новый торговый путь пройдет от Урала до Индийского океана и будет длиной 3 тысячи километров. Об этом пишет Bloomberg.



Две страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем. Данные отслеживания судов показали, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже ходят по этому маршруту.



Иран и Россия создадут цепочку поставок, которая окажется вне контроля и санкционного давления. По оценкам, страны инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор, помогая облегчить поток товаров, который Запад хочет остановить.