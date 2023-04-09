



Россия и Иран решили ослабить доллар США

Российские и иранские официальные лица работают над ослаблением доллара США, обсуждая свои общие интересы на встрече в Тегеране в воскресенье.



Помощник президента России Игорь Левитин, который в настоящее время находится с двухдневной поездкой в ​​Тегеране, встретился с секретарем Высшего национального совета Ирана Али Шамхани, чтобы обсудить пути противодействия западным санкциям.



В ходе встречи Шамхани выразил удовлетворение объемом экономического сотрудничества между Россией и Ираном, высоко оценив “путь, начавший снижать влияние доллара в региональных и международных экономических обменах, что “ограничит господство Запада над мировой экономикой до минимума”.



Собеседники также обсудили текущий совместный проект “Транспортный коридор Север-Юг” ТСК, который, по словам Шамхани, играет ”решающую роль в изменении геометрии транзита товаров в регионе”. ТСК представляет собой транспортную сеть для перемещения грузов между Ираном, Россией, Азербайджаном и другими странами Азии и Европы. Левитин, со своей стороны, выразил готовность Москвы инвестировать в сталелитейную, нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана.



Несмотря на попытки России ослабить доллар США, на этой неделе валюта продолжает укрепляться, а российский рубль пережил худшую неделю по отношению к доллару в этом году, упав из-за нехватки иностранной валюты в Москве и продажи западных предприятий в России.



Рубль упал более чем на 2% по отношению к доллару США в пятницу до внутридневного минимума 83,50, самого низкого уровня с апреля прошлого года, и упал более чем на 2% по отношению к евро до внутридневного минимума 91,32.



Трейдеры говорят, что в последнее время российская валюта оказалась под давлением целого ряда проблем, включая продажу западных активов отечественным инвесторам, что подстегнуло спрос на доллары, а снижение цен на нефть в марте сократило экспортные доходы страны. Согласно подсчетам Reuters, рубль занимает третье место среди мировых валют в этом году с наихудшими показателями, уступая только египетскому фунту и аргентинскому песо.



“Российская валюта остается в фундаментально слабом состоянии”, – говорит Владимир Евстифеев, руководитель аналитического отдела банка “Зенит”. По его словам, экспортеры неохотно обменивали свои экспортные доходы на рубли в ожидании укрепления доллара, в то время как импортеры покупали иностранную валюту в надежде на восстановление доверия потребителей.



“Темпы ослабления российской валюты нарастают, поэтому вполне вероятно, что власти вмешаются в ситуацию на валютном рынке и проведут серию валютных интервенций в поддержку рубля”.