



Россия и Иран объединили свои банковские системы

Иран и Россия соединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы активизировать торговые и финансовые операции после санкций Запада, введенных против обеих стран.



Об этом сообщает Reuters.



Как заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими, к системе подключат около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран. Карими не уточнил, о каких иностранных банках идет речь.



"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT… с российскими банками для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", - сказал он.



В российском Центробанке пока не комментировали сообщений об объединении банковских систем с Ираном.