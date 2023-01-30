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Россия и Иран объединили свои банковские системы
30.01.2023 19:20 Ольга Белозерова

Россия и Иран объединили свои банковские системы

Иран и Россия соединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы активизировать торговые и финансовые операции после санкций Запада, введенных против обеих стран.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими, к системе подключат около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран. Карими не уточнил, о каких иностранных банках идет речь.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT… с российскими банками для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", - сказал он.

В российском Центробанке пока не комментировали сообщений об объединении банковских систем с Ираном.

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