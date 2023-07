Россия хочет убрать Украину с мировых рынков, предложив свое зерно Африке

Россия после выхода из зерновой сделки 17 июля начала продвигать план по поставкам своего зерна в Африку и выдавливанию Украины с рынка, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на три знакомых с процессом источника.



По данным издания, Владимир Путин неформально предложил Анкаре и Дохе схему, при которой Катар оплатит доставку российского зерна в Турцию, а уже оттуда продукция пойдет в нуждающиеся страны Африки. Впервые Россия предложила свой план еще осенью 2022 года, когда Москва ненадолго приостановила участие в зерновой сделке. Тогда в трехстороннем меморандуме говорилось о поставках через Турцию 1 млн тонн зерна для стран Африки на льготных условиях. Счет предлагалось оплатить Катару.



Катар и Турция отказались участвовать в этом плане. Один из собеседников издания заявил, что Катар вряд ли одобрит такую идею даже после того, как Россия официально выдвинет предложение. Западные дипломаты в беседе с FT отметили, что речь, скорее всего, идет о поставках украденного на оккупированных территориях украинского зерна.



Неназванный украинский дипломат, также знакомый с переговорами, заявил FT, что Киев предпринял усилия для остановки этой сделки по поставкам зерна.

Собеседники Financial Times ожидают, что Путин официально огласит свой план на саммите “Россия – Африка” в Петербурге в конце июля и во время визита в Турцию в августе.



При этом власти стран Африки, с которыми и намерен встретиться Путин, ранее раскритиковали решение России выйти из зерновой сделки. Глава МИД Кении Корир Синг’Оей назвал решение Путина “ножом в спину глобальной продовольственной безопасности”. Блокирование зернового коридора может обернуться голодом для “стран Африканского рога” (Сомали, Эритрея, Джибути, Эфиопия) и Восточной Африки в целом.



Ранее Путин заявлял, что после выхода из зерновой сделки Россия сможет заместить украинское зерно и на коммерческой, и на безвозмездной основе. При этом он не исключил, что Москва может вновь присоединиться к соглашению о вывозе украинской сельхозпродукции.



Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры 21 июля и договорились работать над разблокировкой зернового коридора в Черном море. На этой неделе Россия и Украина взаимно объявили, что будут считать военными целями любые суда, идущие по Черному морю в порты противника. Это фактически означает морскую блокаду акватории.