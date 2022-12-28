



Россия: Челябинские оборонные заводы перешли на работу в три смены

В России почти все оборонные предприятия Челябинской области перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил 28 декабря губернатор региона Алексей Текслер. Эта ситуация стала одним из факторов улучшения на рынке труда.



Поводом стал вопрос корреспондента ТАСС, насколько верны слухи о максимальной загрузке военных заводов в Челябинской области. В том числе о том, что на предприятиях даже не расписывали графики отпусков на 2023 год.



"Это не слухи, так и есть. Все загружены работой, работают, и почти все работают в три смены", — заявил в ответ Текслер.



Он также добавил, что объемы производства на Южном Урале восстановились, а уровень безработицы упал до самых низких показателей за всю историю наблюдений за ней.