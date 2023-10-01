



Российским банкам запретили использовать SWIFT для внутренних переводов



В России банки с 1 октября больше не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводе средств на территории РФ. Об этом сообщает Интерфакс.



Согласно требованию Центробанка РФ, отныне банки должны будут передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или услуги сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории РФ.



Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов относительно операций с использованием электронных средств платежа.



Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну санкций против РФ в 2014 году, под которую подвергся и ряд банков.

СПФС – аналог SWIFT, обеспечивающий передачу финансовых сообщений как в России, так и за ее пределами. СПФС по данным за первое полугодие 2023 года насчитывает 514 участников, в том числе более 130 нерезидентов, сообщала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.



SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений более чем в 200 странах. Ряд российских банков, подвергшихся санкциям, уже отключен от SWIFT.