



Российский ядерный экспорт переживает бум

После вторжения в Украину российский ядерный экспорт увеличился, что увеличило доходы Кремля и укрепило его влияние на глобальных покупателей, поскольку США и их союзники уклоняются от введения санкций в отношении отрасли. Данные о торговле, собранные британским Королевским институтом объединенных служб, показывают, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом выросли более чем на 20% в 2022 году. Закупки стран-членов Европейского союза достигли самого высокого уровня за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии ядерный бизнес России процветает.



Каждый раз, когда кремлевский атомный гигант ПАО “Росатом” соглашается построить новый реактор, он не только фиксирует денежные потоки, но и увеличивает политическое влияние на десятилетия вперед. Атомная коммерция создает долгосрочные отношения. Это связано с большими первоначальными затратами – кредит обычно предоставляет Россия – и долгосрочными соглашениями на обслуживание станций, обучение их операторов и пополнение запасов топлива. Такое финансовое и техническое сотрудничество также может укрепить дипломатические отношения.



“Это часть соперничества великих держав, в котором мы сейчас участвуем”, – говорит Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики в Союзе обеспокоенных ученых в Вашингтоне. “Российские лидеры рассматривают ядерную торговлю как способ укрепить альянсы”.



Задача облегчается отсутствием конкуренции. Россия продолжала инвестировать в производство ядерного топлива и технологий после распада Советского Союза, даже когда в других частях мира эта отрасль атрофировалась. Это одна из причин, по которой США и их европейские союзники, которые обдумывали санкции против российской ядерной компании с самого начала войны, не включили их. Беспокойство вызывает то, что отключение собственных атомных производств от поставок из России будет слишком болезненно с экономической точки зрения.



“Росатом” поставляет примерно пятую часть обогащенного урана, необходимого для 92 реакторов в США. В Европе на компанию полагаются коммунальные предприятия, которые производят электроэнергию для 100 миллионов человек.



“Росатом” ежегодно получает миллиарды долларов от своего бизнеса за границей”, – говорит Петр Котин, президент украинской компании “Энергоатом”. “Деньги, которые они получают, идут на финансирование войны”. В этом месяце Украина ввела санкции против “Росатома” и призвала другие страны последовать их примеру.



Однако, даже в Украине девять реакторов, которые все еще находятся под контролем Киева, работают на хранящемся российском топливе. По словам Котина , потребовались годы планирования с помощью американских советников, чтобы перейти к Westinghouse Electric Co. , и полная диверсификация станет возможной только через три-четыре года.