



Российский нефтяной гигант избавляется от активов в Румынии и Молдове

Российская энергетическая компания "Лукойл" продает свой бизнес в Румынии и Молдове, состоящий из сети АЗС, НПЗ, ветряной электростанции в Румынии и нефтебаз в обеих странах, пишет Balkan Insight



Решение принято на фоне санкций, введенных ЕС в отношении российских нефтяных компаний, вступивших в силу 5 декабря 2022 года, которые влияют на деятельность "Лукойла".



По данным Совета по конкуренции Молдовы, "Лукойл-Молдова" владеет около 20% розничного рынка топлива в стране. На долю компании приходилось около 40% импорта дизельного топлива и около 33,5% импорта бензина в Молдову.



"Лукойл" владеет крупнейшей сетью АЗС в Молдове, насчитывающей 105 заправочных станций. В 2021 г. заправки принесли компании прибыль в размере около 3 млн евро. "Лукойл" также владеет около 315 АЗС в Румынии, нефтеперерабатывающим заводом в Плоешти и имеет около 3000 сотрудников в стране.



"Лукойл" является третьим по величине игроком на рынке топлива в Румынии, стоимость которого оценивается примерно в 2,6 миллиарда евро. Его чистая прибыль в Румынии в 2021 году составила около 32 млн евро.



Согласно источникам на рынке, вероятными покупателями бизнеса в двух странах могут быть англо-голландская компания Royal Dutch Shell, наиболее значимый игрок на европейском уровне, или казахстанская группа "КазМунайГаз", которая в обеих странах владеет сетью заправок Rompetrol.



Shell продала свои российские активы "Лукойлу" — 114 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Торжке — в мае 2022 года, примерно через три месяца после вторжения России в Украину.